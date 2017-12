11-12-2017, Romke Notenbomer/112marum.nl

Auto te water, bestuurder onder invloed

Zevenhuizen - Een beschonken automobilist is maandagavond met zijn auto in een sneeuwbui van de weg geraakt.

In een hevige sneeuwbui is vanavond rond half negen een auto met daarin twee (Poolse) inzittenden op de Oudewijk in Zevenhuizen in een slip geraakt, en in een sloot tot stilstand gekomen. Omdat de melding was een auto te water, werd ook de Marumer brandweer opgeroepen. Zij konden al vrij snel weer terug naar de kazerne, omdat de inzittenden van de auto al bijeen aanwonende in huis waren.

Het was voor de inmiddels aanwezige politie al snel duidelijk dat de inzittenden onder invloed van alcohol verkeerden. Ter plaatse gekomen ambulance personeel heeft de twee nog wel onderzocht, maar vervoer naar een ziekenhuis was niet noodzakelijk. Ze zijn later door de politie overgebracht naar het bureau. Berger Collewijn heeft de auto afgesleept.