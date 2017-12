11-12-2017, Mélarno Kraan & Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Vrachtwagen belandt in vangrail op A7

Oudeschans - Op de A7 net voor afslag Oudeschans is maandagavond een vrachtwagen in de vangrail beland. Eén rijstrook is voor het verkeer komend vanuit Bad Nieuweschans afgesloten.

Vermoedelijk is de bestuurder met zijn combinatie door de gladheid van de rijbaan geraakt. Bij het ongeluk raakte voor zover bekend niemand gewond.