Er valt na een half jaar extra handhaving nog niets concreets te zeggen over een effect op de ongevallen op de A7. Voorlopige cijfers van de politie laten zien dat het aantal ongevallen er gedurende de actie niet is afgenomen. Zo vonden er van 1 april t/m 31 oktober 2016 309 aanrijdingen plaats op de A7 in Groningen en Friesland en in diezelfde periode in 2017 306 aanrijdingen (bron: ViaStat). Officiële ongevallencijfers over 2017 komen pas over een jaar beschikbaar. Een daling of stijging van het aantal ongevallen in zo’n korte projectperiode kan bovendien het gevolg zijn van toeval of speciale omstandigheden. Wel mag je aannemen dat een combinatie van politiecontroles, bekendmaking daarvan en extra voorlichting een positieve bijdrage leveren aan veilig verkeersgedrag. De partners zijn tevreden over het feit dat ze hier op goede wijze in hebben samengewerkt en dat er veel aandacht is geweest voor de aanpak van het hardnekkige probleem van afleiding in het verkeer, in verschillende (sociale) media. Hierdoor is de subjectieve pakkans vergroot. Ook al lijkt het nu dat het aantal ongevallen is niet gedaald, het is ook zo dat het aantal ongevallen niet significant is gestegen.