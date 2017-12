12-12-2017, 112Groningen

Vrachtwagen vast in berm in Delfzijl

Delfzijl - Sinds maandagavond staat er een vrachtwagen vast in de berm aan de Oosterzandweg in Delfzijl.

De vrachtwagen raakte van de weg door het slechte weer van gister.



Poort is bezig om de vrachtwagen los te trekken. Wat de vrachtwagen vervoert is onduidelijk. De weg was tijdens de berging tijdelijk gestremd voor het verkeer.