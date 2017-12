12-12-2017, Sander Graafhuis, 112gr

Uitslaande brand verwoest schuur in Haren (Video)

Haren - Aan de Onnerweg in Haren is dinsdagmiddag omstreeks 14:15 uur brand uitgebroken.

Bij aankomst van de brandweer was het vuur uitslaand. De schuur raakte zodanig beschadigd, dat het als verloren kan worden beschouwd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is onduidelijk Tv Noord