12-12-2017, Politie Ommelanden West Facebook

Leider No Surrender aangehouden (Video)

Emmen - Dinsdagochtend is de 53-jarige leider van motorclub No Surrender aangehouden op verdenking van (zware) mishandeling, afpersing, bedreiging, diefstal met geweld en valsheid in geschrift.

De politie kreeg signalen binnen dat een flink aantal slachtoffers geen aangifte durft te doen. Om het belang van het doen van aangifte te benadrukken en slachtoffers te vragen om alsnog aangifte te doen besteedt Opsporing Verzocht vanavond om 20.30 uur op NPO1 aandacht aan het onderzoek. De herhaling is op woensdag 13 december om 11.40 uur op NPO2. Tijdens de uitzending kun je je informatie doorgeven aan het telefoonpanel in de studio via 0800-6070. Wil je (alsnog) aangifte doen of heb je informatie die kan helpen in dit onderzoek, schroom dan niet om contact op te nemen en help mee een veilige samenleving te creëren. Dat kan uiteraard ook anoniem. • Politie 0900-8844

• Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

• Team Criminele Inlichtingen 079-3458999