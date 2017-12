12-12-2017, Johan Wildeboer-112Groningen

Oefening: Voertuig te water bij Ten Boer

Ten Boer - Dinsdagavond heeft er een oefening plaatsgevonden aan het Damsterdiep bij Ten Boer. Onder andere de tankautospuit van Ten Boer de duikers van brandweer Groningen en het hulpverleningsvoertuig uit de stad deden mee aan de oefening.

Voorbijgangers die met een hond aan het wandelen waren, zagen plotseling sporen vanaf de weg het water in. Hierop werd 112 gebeld waarna de duikers de tankautospuit en het hulpverlening voertuig werden opgeroepen. Aangezien het korps Ten Boer zeer snel ter plaatse was werd met behulp van pionnen aangegeven waar de auto volgens de sporen in het water zou moeten liggen. Ook gingen er twee manschappen ter water om het voertuig te lokaliseren.

Omdat het voertuig volledig onder water lag moest worden gewacht op de duikers uit Groningen. Bij aankomst werd gelijk ingezet op een snelle redding. Twee slachtoffers werden door de duikers uit de auto gehaald en gelijk door manschappen gecontroleerd gereanimeerd en weggebracht door een fictieve ambulance.

Tijdens de oefening werd door de duikers uit Groningen nog een stukje nuttige EHBO gegeven over het exact handelen bij dit soort situaties. Ook voor ervaren brandweer mensen als Ten Boer, word er altijd weer wat nieuws geleerd. De oefening kan als geslaagd worden beschouwd. Op de kazerne is nog geëvalueerd en onder het genot van een kop koffie konden de manschappen zich weer even op warmen.