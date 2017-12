13-12-2017, Gerrie de Groot Oldambtnu.nl & Dennis Postma 112Gr.

Brandmelding in Winschoten bleek een knipperende lamp

Winschoten - De brandweer van Winschoten was woensdagavond met twee voertuigen ter plekke bij het stadshuis van de gemeente Oldambt aan de Johan Modastraat in Winschoten.