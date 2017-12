15-12-2017, 112Groningen

Met video-analist Wim Rip(56) gaat het iets beter nu

Groningen - Video-analist Wim Rip(56) van PSV is woensdagavond tijdens FC Groningen/ PSV onwel geworden. Hij is in het Noordlease Stadion gereanimeerd en is toen overgebracht naar het ziekenhuis.