13-12-2017, 112Groningen

Video-analist Wim Rip(56) van PSV gereanimeerd bij Noordlease stadion

Groningen - Video-analist Wim Rip(56) van PSV is woensdagavond tijdens FC Groningen/ PSV onwel geworden. Hij is in het Noordlease Stadion gereanimeerd en is toen overgebracht naar het ziekenhuis.

De wedstrijd ging wel door. FC Groningen heeft uiteindelijk in eigen huis gelijk gespeeld tegen koploper PSV met 3-3..