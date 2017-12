14-12-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Vuurwerkbom ontmanteld in Muntendam (Video)

Muntendam - De explosieve opruimingsdienst heeft donderdagmiddag in een auto aan de Burgemeester Buitenhofstraat in Muntendam een vuurwerkbom onschadelijk gemaakt.

Het explosief was in een auto ingegooid nadat iemand de ruit van de auto had ingeslagen. Bij de ontmanteling van het explosief is een robot ingezet.