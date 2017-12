14-12-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Overval op de Aldi in Roden (Video)

Roden - Een nog onbekende dader heeft donderdagavond rond 21:00 uur een gewapende overval gepleegd op de Aldi-Supermarkt aan de Padkamp in Roden.

De dader is direct na de overval op de vlucht geslagen, het is niet duidelijk of er ook iets buitgemaakt is. Meerdere eenheden van de politie zijn ter plaatse gekomen waaronder ook politiehonden.

De politie is in de regio op zoek naar de dader. Als u de dader ziet, onderneem zelf geen actie maar bel de politie via 112.

Dvhn

Tv Noord