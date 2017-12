Meteen na de melding zijn agenten in de buurt op zoek gegaan naar de overvaller, maar die is nog niet aangetroffen.

Signalement

De man bedreigde het personeel met een vuurwapen of iets wat daarop leek en dwong het aanwezige personeel geld af te geven. De overvaller is zonder buit vertrokken, mogelijk in de richting van de Meidoornlaan.

Van de verdachte is het volgende signalement bekend. Man met een tenger postuur. Hij droeg donkere kleding en hij is rond de 1.65 meter lang. Hij was tussen de 20 en 25 jaar oud.

Camerabeelden

Woont of werkt u misschien in de omgeving van deze supermarkt en heeft u mogelijk beelden van een bewakingscamera waar de politie iets mee kan? Meld dit dan ook! Registreer dan gelijk uw bewakingscamera voor de databank ‘Camera in Beeld’. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad, zoals deze overval, zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt. Meer informatie of meteen registreren.

Getuigen gezocht