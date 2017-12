15-12-2017, Oogtv.nl bron & Elin Stil

Campagne voor vuurwerkvrije binnenstad

Groningen - De gemeente gaat campagne voeren om er voor te zorgen dat het uitgaansgebied waaronder de Grote Markt en de Vismarkt rond oud en nieuw vuurwerkvrij blijven.

Het motto van de publiekscampagne is: ‘Welkom in de binnenstad, maar laat je vuurwerk alsjeblieft thuis.’ De boodschap is te zien op het grote led-scherm aan de Grote Markt en wordt verspreid door partijen die er aan mee werken: uitgaansgelegenheden, ondernemers aangesloten bij de Groningen City Club, studentenverenigingen, politie, brandweer en Ambulancezorg Groningen.