15-12-2017, Romke Notenbomer/112marum.nl

Woning zwaar beschadigd door brand

Zevenhuizen - Een woning aan het Hoofdiep in Zevenhuizen is vrijdagmiddag zwaar beschadigd door brand.

Vanmiddag werden de brandweerkorpsen van Haulerwijk en Leek opgeroepen voor een woningbrand aan het Hoofdiep in Zevenhuizen. De bewoonster ontdekte de brand, die waarschijnlijk in de woonkamer is begonnen, bij thuiskomst. Een van de ramen moest worden kapot geslagen, om bij de brand te kunnen komen. De woonkamer raakte zwaar beschadigd.

Ook de rest van de woning raakte zwaar beschadigd door de rook. De huisdieren van de bewoonster konden op tijd worden gered. Burgemeester Berend Hoekstra van de gemeente Leek kwam ook nog ter plaatse om zich van de situatie op de hoogte te laten stellen. De woning werd later geventileerd, wel zal de bewoonster de nacht waarschijnlijk ergens anders moeten door brengen.