16-12-2017

Auto belandt in sloot bij Woldendorp

Woldendorp - Aan de Heemweg tussen Woldendorp en Wagenborgen is zaterdagmorgen een auto in de sloot terecht gekomen.

De bestuurder kon het voertuig zelfstandig verlaten en is door ambulancepersoneel onderzocht in de ambulance. Na een behandeling is de bestuurder met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De auto raakte zwaar beschadigd en moest worden afgesleept door een bergingsbedrijf. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend, vermoedelijk speelde de gladheid een grote rol.