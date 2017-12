16-12-2017, Martin Baar 112Gr.

Ongeval Siersteenlaan Groningen

Groningen - Zaterdagmorgen heeft er een ongeval plaatsgevonden op de rotonde van de Siersteenlaan en de Diamantlaan.

Een automobilist heeft hier een fietser vermoedelijk over het hoofd gezien. Het is onbekend of er iemand gewond is geraakt. De VOA deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De auto kon verder zijn weg vervolgen.