16-12-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Auto in de sloot op de A7 (Video)

Scharmer - Bij een ongeluk op de A7 tussen Hoogezand en Groningen zijn zaterdagochtend drie personen gewond geraakt.

In het voertuig dat door een nog onbekende oorzaak van de weg raakte en op de kop in de sloot belandde zaten vier personen. De slachtoffers zijn door medewerkers van de ambulancedienst behandeld. Het verkeer op de A7 werd via de linkerrijbaan langs het ongeval geleid. De verkeers ongevallen analyse van de politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak. De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald.