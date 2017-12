17-12-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Auto uitgebrand in Hoogezand

Hoogezand - Op de Goeman Borgesiusstraat in Hoogezand is zaterdagavond een auto uitgebrand.

De brand werd om 18.06 uur ontdekt en was bij aankomst van de brandweer al uitslaand. Ondanks de inzet van de brandweer is de auto volledig verloren gegaan. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.