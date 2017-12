17-12-2017, Johan Wildeboer 112Gr.

Melkwagen Campina raakt van de weg (Video)

Startenhuizen - Een melkwagen is zondagmorgen in een sloot gekomen aan de Wilkemagweg bij Startenhuizen. Door nog onbekende reden verloor de chauffeur de controle over het stuur.

De vrachtwagen kwam in de sloot, waarna er melk en olie begon te lekken. Volgens de brandweer raakte de bestuurder niet gewond. Men probeert het lekken van de vrachtwagen te stabiliseren. Poort zal de vrachtwagen zondagmiddag vakkundig bergen.