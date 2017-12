17-12-2017, Politie Groningen & Haren Facebook & 112Gr foto

Taxi door gladheid op zijn kant

Garmerweolde - Op de Rijksweg is deze taxi zondagmorgen om 06:00 uur van de weg geraaktdoor gladheid. De taxichauffeur had vier personen in de taxi op het moment dat zijn taxi van de weg afgleed in de richting van het water.