17-12-2017, Tonnie Stam / TSNvideo & Thomas Oosterloo & J. Wildeboer, M. Baar, R. Van Dijken & M. Huising

Grote uitslaande brand in Appingedam (2x Video)

Appingedam - Aan de Garreweersterweg in Appingedam is zondagmiddag een grote schuur verloren gegaan bij een uitslaande brand.

De brandweer heeft opgeschaald naar 'zeer grote brand' en was met veel materiaal ter plaatse. De rookwolken waren tot in de verre omgeving te zien, en daarom adviseerde de brandweer: sluit ramen en deuren tegen de rook.

Update 14:17 uur: De brandweer kan de schuur niet meer redden en zet nu in op de omliggende gebouwen.

In september 2015 is er op hetzelfde adres ook een schuur in vlammen opgegaan.