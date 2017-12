17-12-2017, Patrick Wind/112Gr.

Overval op kopieerwinkel Kerklaan Groningen (Video)

Groningen - Zondagavond is er een overval gepleegd op de copieerwinkel Copyright in de stad Groningen.

De politie spreekt over een 17-jarige dader. Er is ondermeer een zoektocht gaande en ook is een burgernet bericht verstuurd.

Beelden op Oogtv maandag