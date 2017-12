17-12-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Auto uitgebrand op de A7 bij Scharmer

Scharmer - Op de vluchtstrook van de A7 tussen Hoogezand en Groningen is zondagmiddag een auto uitgebrand.

De vlammen sloegen bij aankomst van de brandweer al uit het voertuig. De brandweer had het vuur snel onder controle. Omdat de rechter rijbaan was afgesloten ontstond er al snel een file. De auto is nadat de brandweer de brand had geblust afgevoerd door een bergingsbedrijf.