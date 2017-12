18-12-2017, Patrick Wind

Hoverboard in brand bij Wimpel

Groningen - Bij Wimpel in Lewenborg werd zondagavond rond 18:05 uur een woningbrand gemeld.

Ter plaatse bleek een hoverboard in de brand te zijn gevlogen, bewoners hebben deze snel naar buiten gegooid. De brandweer kwam niet meer ter plaatse. Buiten is hij uitgebrand. Het gaat vermoedelijk om kortsluiting.

Hoverboards zijn op dit moment in Nederland en Engeland op de openbare weg verboden. Op eigen terrein rijden is daarentegen wel legaal. Een aanwijzing als 'bijzondere bromfiets' is in Nederland niet waarschijnlijk omdat het board geen stuur heeft.