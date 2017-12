18-12-2017, Jeroen van Roijen 112Gr

Brandende kachel zorgt voor inzet brandweer in Delfzijl

Delfzijl - De brandweer werd maandagochtend om 09:35 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Landstraat in Delfzijl.

Mensen zagen zwarte rook uit een woning komen en belden 112 meldt de voorlichter via Twitter.

De brand was snel uit. De brandweer heeft de woning nog even geventileerd. 1 persoon werd in een ambulance even gecontroleerd.