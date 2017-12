18-12-2017, Romke Notenbomer/112marum.nl

Automobilist raakt van de weg bij Nuis

Nuis - Een automobilist is maandagmiddag bij Nuis van de A7 geraakt.

Op de A7 is rond het middaguur een automobilist van de A7 geraakt, en daarna in de bossages van het talud tot stilstand gekomen. De bestuurder die alleen in de auto zat, is vermoedelijk onder het rijden onwel geworden.

De brandweer van Leek heeft samen met ambulancepersoneel de man uit de auto gehaald, en later onder prio1 naar een ziekenhuis in Groningen gebracht. Door het ongeval was een rijbaan tijdelijk afgesloten voor het verkeer, wat direkt een file tot gevolg had. Berger Collewijn heeft de auto afgesleept.