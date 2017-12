19-12-2017, Luuc Zandbergen & Martin Nuver

Ongeval Stuurboordswal in Lewenborg

Groningen - Op de Stuurboordswal in Lewenborg was dinsdagmiddag rond 14:00 uur een aanrijding.

De Audi kwam door nog onbekende oorzaak op de andere weghelft terecht en ramde een kabelbaan.1 persoon raakte wat gewond aan zijn hand. Een ambulance was niet nodig.