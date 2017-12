20-12-2017, Martin Nuver 112Gr.

Poolse man overvallen en beschoten bij de Zuilen (Video)

Groningen - Bij een schietpartij bij de Zuilen in de stad is woensdagmorgen vroeg een Poolse man gewond geraakt. De daders zijn spoorloos.

De man was vermoedelijk overvallen door twee mannen en hij werd in zijn been geschoten.

De man ging eerst met een vriend naar het ziekenhuis. Pas rond 06:30 was de locatie bekend en begon de politie met een urenlang onderzoek. Er werd met een speurhond gezocht en er werden foto`s gemaakt door de recherche.

Tips of ben je getuige geweest bel dan 09008844

