20-12-2017, 112haren.nl

Paard gered van verdrinkingsdood in Haren

Haren - De brandweer van Haren heeft woensdagmiddag omstreeks half drie een paard van de verdrinkingsdood gered.

Het dier zat in een sloot langs het Molenpad en was zwaar uitgeput. Met hulp van omstanders hebben de brandweerlieden uiteindelijk het paard op het droge weten te trekken. Hoelang het paard in de sloot heeft gelegen is niet bekend.