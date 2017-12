20-12-2017, Robert v/d Veen / NiekerkNieuws.nl

Auto te water in Grootegast

Grootegast - Woensdagavond om 22:35 uur is op de Ipo Haaimaweg in Grootegast een auto in een sloot terecht gekomen. Duikers en brandweer Grootegast kwamen ter plaatse om te assisteren.