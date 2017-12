22-12-2017, Marc Dol 112Gr.

Rookmelder zorgt voor brandweerinzet

Stadskanaal - Het afgaan van een rookmelder heeft vrijdagmiddag voor een brandweerinzet gezorgd.

Een alerte buurtbewoner van de Klemslootstraat hoorde het alarm afgaan en belde de brandweer. Omdat niemand thuiswas en het alarm bleef gaan heeft de brandweer de voordeur geforceerd en onderzoek gedaan in de woning. De brandweer heeft niet kunnen ontdekken waardoor het alarm afging. Nadat het alarm uitgezet was ging het enkele minuten later opnieuw. Mogelijk betrof het een storing in de rookmelder.