23-12-2017, Dennie Gaasendam - DG Fotografie

Gewonde bij ongeval op de Provinciale weg N367 bij Pekela

Nieuwe Pekela - Bij een ongeval op de Provinciale weg N367 is in de nacht van vrijdag op zaterdag de bestuurder van een bestelauto gewond geraakt.

De bestuurder die even na 02:00 uur vanuit de richting Nieuwe Pekela in de richting van Oude Pekela reed, raakte door nog onbekende oorzaak van de weg. Hij schampte een boom en kwam in een greppel tot stilstand. De bestuurder werd door hulpverleners uit zijn wagen gehaald. Na drie kwartier kwam een tweede ambulance ter plaatse evenals het Mobiel Medisch team.

Het mobiel medisch team kwam ter plaatse met de auto in verband met de weersomstandigheden. De bestuurder werd met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De auto is afgesleept. Vanwege hulpverlening en bergingswerkzaamheden is de weg ruim twee uur afgesloten geweest.

