24-12-2017, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Bestelbus raakt van de weg af bij Nuis

Nuis - Een busje heeft zondagmorgen vroeg een muurtje geramd op de Nieuweg in Nuis. Het voertuig dat vanuit Marum in de richting van Niebert reed, raakte door onbekende reden ter hoogte van Taxi Nuis de macht over het stuur kwijt.