24-12-2017, Politie Ommelanden West Facebook

Woninginbraken in Bedum

Groningen - Afgelopen vrijdag kreeg de politie de melding om te gaan naar Bedum voor een inbraak.

Aldaar ter plaatse was er in een drietal woning ingebroken. Het gaat om twee woningen aan de St Hubertusholt en één aan de De Drie Rozen. De inbraken zijn vermoedelijk gepleegd laat in de middag / begin van de avond. Mogelijk heeft u iets of iemand bijzonders gezien die dag of misschien de dagen ervoor.

Alle tips kunnen helpen om deze zaken op te lossen. U kan dan bellen met 0900-8844 of reageren via een PB. Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl