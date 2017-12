24-12-2017, Johan Wildeboer-112Groningen

Brandweer bevrijdt 27-jarig paard uit benarde positie

Huizinge - Zondagmiddag is het brandweerkorps van Middelstum opgeroepen voor een dier in problemen.

Bij aankomst bleek er een paard van 27 jaar in een benarde positie te liggen. Het dier was in zijn stal gaan liggen, maar met zijn benen te dicht tegen de kant aan.Hierdoor kon deze oude dame niet meer zelfstandig omhoog komen.

De brandweer heeft na het ingereed maken van een werkplek, door middel van lampen, het paard met brandslangen en mankracht verschoven.

Hierdoor kreeg het meer ruimte waardoor het mogelijk werd om weer op eigen benen te gaan staan.

Na een half uur keerde de brandweer weer retour naar de kazerne. Voor zover bekend is het paard niet gewond en zal het de nodige zorg krijgen.