25-12-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Garagebox uitgebrand in Hoogezand (Video)

Hoogezand - Op de Goeman Borgesiusstraat in Hoogezand is zondagavond een garagebox uitgebrand.

De brand op kerstavond werd rond 22.23 uur ontdekt door een buurtbewoner. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit de garagebox, de brandweer had de brand snel onder controle. Om zeker te zijn dat de brand goed uit was zijn er gaten in het dak gezaagd. Ook de naastgelegen garageboxen zijn gecontroleerd maar de brand is niet overgeslagen, wel is er rookschade.