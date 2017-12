25-12-2017, Marc Dol 112gr. & Sven Hoogland & M. Nuver redactie

Twee gewonden bij ongeval in Valthermond (Video)

Valthermond - Op de Kavelingen in Valthermond is eerste kerstdag om 16:05 uur een auto tegen een boom gebotst. De auto hing half boven een sloot. 1 persoon kon er zelf uitkomen, de ander met behulp van de hulpdiensten.

De duikers van Emmen konden halverwege terugkeren. De oorzaak is op dit moment nog onduidelijk. De twee gewonden werden overgebracht naar en ziekenhuis. Tv Noord