25-12-2017, J.Wildeboer-112Groningen

Buitenbrand Wibenaheerd Groningen

Groningen - Maandagavond werd de brandweer opgeroepen voor een schuurbrand aan de Wibenaheerd in Groningen.

Bij aankomst van de hulpdiensten bleek de melder van de brand de rommel inmiddels zelf uit de schuur te hebben gegooid. De brand was in een schuurmuur buiten de schuur.

Na dat deze brand gedoofd was trof men verderop in straat ook nog een brandje aan. Deze is ook door de brandweer gedoofd.

De politie heeft van getuigen het een en ander genoteerd. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden.