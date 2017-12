25-12-2017, J.Wildeboer-112Groningen

Woningbrand Bedumerweg Groningen

Groningen - Maandagavond eerste kerstdag werd de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand aan de Bedumerweg.

Bij aankomst bleek er onduidelijkheid te zijn over de exacte locatie. Omdat er bij controle door politie en brandweer niks werd aangetroffen, besloot men om weer terug te keren naar de kazerne.

Terwijl de manschappen hun voertuig wilde keren, kwam de meldster van de brand ter plaatste en vertelde dat ze enkele woningen verderop moesten zijn.

Toen er na meerdere keren roepen de deur werd opengedaan is de brandweer naar binnen gegaan om een controle uit te voeren. Hieruit bleek dat een eventuele brand inmiddels was gedoofd en er geen inzet meer nodig was. Daarna keerden de manschappen wederom retour.