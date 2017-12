25-12-2017, Michael Huising 112gr.

Traumahelikopter ingezet op eerste kerstdag

Veendam - Twee ambulances en het MMT werden op de avond van eerste kerstdag ingezet voor een melding bij Hotel Parkzicht.

Wat er precies aan de hand was is niet bekend. Ook twee politie eenheden kwamen naar het hotel in het centrum van Veendam. Eén van de voertuigen had het MMT opgehaald bij hun landingsplek langs de N33 t.h.v. de N366.

Eén ambulance vertrok met prio 1 naar het ziekenhuis, de trauma arts reed met de ambulance mee. De helikopter heeft later de arts weer opgepikt vij het UMCG.