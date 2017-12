26-12-2017, P. Wind-112groningen

Kind onwel in woning Groningen

Groningen - De hulpdiensten zijn tweede kerstdag massaal gealarmeerd voor een koolmonoxide melding aan de Doornbosheerd.

Bij aankomst bleek een kindje een beetje onwel te zijn geraakt. Na metingen van de brandweer werd niks aangetroffen. Wel is het kind onderzocht in de ambulance. Na onderzoek is het weer overgedragen aan de ouders. Waardoor het kind onwel is geraakt is niet bekend.