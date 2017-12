26-12-2017, Martin Nuver & Michael Huising

Gewonde bij gekantelde vrachtwagen Hoogkerk (Video)

Hoogkerk/ Peizermade - Dinsdagmorgen tweede kerstdag is om 11:25 uur een bietenauto gekanteld op de rotonde van de A7 komende vanaf afrit Hoogkerk bij het transferium vlakbij Van der Valk. We kregen zes tips binnen.

Bij het ongeval is de bestuurder van de vrachtwagen lichtgewond geraakt. Om 13:00 uur was de vrachtwagen door Poort geborgen. Het opruimen duurde nog even langer, daarna was de weg weer vrij voor alle verkeer.

Tv Noord

Dvhn