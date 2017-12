26-12-2017, Romke Notenbomer/112marum.nl

BMW gaat verloren door brand

Marum - Een felle brand heeft vanavond een BMW volledig verwoest.

Een BMW is vanavond op een parkeerplaats bij Miedema caravans verloren gegaan door een felle brand. Net voor de afslag Marum vernam de bestuurder dat er iets haperde aan zijn auto. Nadat er al flink wat rook in de auto was gekomen, kon de bestuurder zijn auto neerzetten op de parkeerplaats. Even later sloegen de vlammen er aan de voorkant uit. Ondanks hun snelle inzet, kon de Marumer brandweer niet voorkomen dat de BMW geheel verloren ging. De auto is later afgesleept door een bergingsbedrijf. De inzittenden kwamen met de schrik vrij. De auto is later afgesleept door berger Collewijn.