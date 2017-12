27-12-2017, Marc Dol & Melarno Kraan & Ina Kiel -112Groningen

Brand in kantoor Onstwedde (Video)

Ontswedde - Woensdamorgen is de brandweer opgeroepen voor een kantoorbrand aan de Olde Hof in Onswedde.

Bij aankomst van de brandweer bleek er brand te woeden in het plafon van een leegstaand kantoor gebouw, dit gebouw is onderdeel van zorginstelling 'De Zonnehof'. Door snel ingrijpen van de brandweer is voorkomen dat de brand uitbreide naar de rest van het gebouw. Door het plafon gedeeltelijk te slopen kon de brand goed worden bestreden. Door middel van een ventilator is de rook uit het pand geblazen. Hoe groot de schade is, is niet bekend. Bij de brand raakte niemand gewond en hoefden bewoners niet uit hun woningen.