Weet jij hoe krachtig en gevaarlijk vuurwerk is ?

Groningen - Weet jij hoe krachtig en gevaarlijk vuurwerk tegenwoordig kan zijn? Sommige stukken zwaar, illegaal vuurwerk zoals de Cobra8 zijn net zo krachtig en explosief als een aanvalsgranaat.

Je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen hoeveel schade het afsteken van zo’n stuk vuurwerk aanricht! Het vuurwerk is niet voor niets illegaal. Raakt een politieagent gewond doordat jij zo’n stuk vuurwerk afsteekt?

Dan doet de politie altijd aangifte en kun je vervolgd worden voor poging tot zware mishandeling of poging tot doodslag. Daarnaast zorgt zulk geweld tegen politieagenten ervoor dat zij niet de hulp kunnen verlenen waarvoor zij ingezet worden. Dat zij geen hulp kunnen verlenen aan jou, jouw ouders, familie of vrienden die onze hulp nodig hebben. Was dat nou jouw bedoeling?

