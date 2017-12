27-12-2017, dvhn.nl bron

Hof spreekt verdachte vrij van moord

Groningen - Het gerechtshof in Leeuwarden heeft de 40-jarige Cafer G. vrijgesproken van de moord op Michael de Vrieze uit Burum. Dat meldt dvhn.nl op haar website.

Het lichaam van De Vrieze is nooit gevonden. Het Openbaar Ministerie gaat er vanuit dat De Vrieze in 2010 in een woning aan de Jupiterstraat in Groningen om het leven is gebracht.

Het hele verhaal op Dvhn