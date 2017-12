28-12-2017, Team Verkeer Noord-Nederland Twitter/ Facebook

Controle bij Duitse grens: Veel zwaar vuurwerk

Groningen/ Drenthe - De politie heeft donderdag onder andere gecontroleerd in de grensstreek van Zuidoost-Drenthe op vuurwerk. Meerdere mensen werden door de politie bekeurd, ook werd er beslag gelegd op (illegaal) vuurwerk en vuurwerkpistolen.

Maar ook in Groningen deed men controles. De politie heeft meerdere boetes uitgeschreven aan mensen die meer dan 25 kilo vuurwerk uit Duitsland wilden halen. Het is volgens de politie niet toegestaan meer dan 25 kilo te vervoeren in een auto.

Ook werd zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. De politie maakte ook proces-verbaal op voor het voorhanden hebben van vuurwerkpistolen.

Vuurwerk mag alleen worden afgestoken van oudejaarsavond 18.00 uur tot nieuwjaarsochtend 02.00 uur.