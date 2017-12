29-12-2017, 112Groningen

Automobilsit verrast door gladheid op de ring

Groningen - Vrijdagmorgen is een automobilist in de slip geraakt op de N7 bij knooppunt Euvelgunne.

Door vermoedelijk plaatselijke gladheid is de auto in een slip geraakt en tegen de vangrail tot stilstand gekomen.

Door de botsing moest het verkeer over 1 rijbaan passeren wat voor enige vertraging zorgde vanuit Westerbroek richting het Julianaplein. Een berger is opgeroepen om de auto af te slepen. Voor zo ver bekend is er bij het ongeval niemand gewond geraakt.

Tv Noord