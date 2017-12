29-12-2017, Politie

Mishandeling Florakade / Damsterdiep

Gisterochtend, donderdag 28 december 2017 tussen 5 en 6 uur heeft er een ernstig geweldincident plaats gevonden in het bushokje aan de Florakade nabij het Damsterdiep. Dit is schuin tegenover de Praxis. Een 48 jarige inwoner van Groningen is daar zwaar mishandeld door 2 vrouwen. De man, kon na behandeling van zijn verwondingen in het ziekenhuis, weer naar huis. Er zijn 2 zwarte fietstassen weggenomen na de mishandeling. Heeft u iets gezien van deze mishandeling, of heeft u 2 zwarte fietstassen in de omgeving zien liggen? Bel dan met 0900-8844 of stuur een PB. Zaaknummer; 2017338759